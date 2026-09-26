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Коя ще е най-добрата стратегия в Гран При на Азербайджан?

  • 26 сеп 2026 | 09:32
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През годините надпреварата за Гран При на Азербайджан традиционно включва само едно спиране в бокса за смяна на гуми, а очакванията на Пирели са това да се повтори и в днешното състезание в Баку.

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Според данните на италианската компания, събрани в хода на тренировките край бреговете на Каспийско море, най-оптималният вариант за покриване на дистанцията от 51 обиколки ще бъде старт със средно твърдата смес и финал с меката. Прозорецът за спиране в бокса е между обиколки 26 и 32.

Стопът може да бъде изтеглен и малко по-рано, но това ще изисква преминаване към твърдите гуми, които надали ще имат проблем с надеждността. Разбира се, възможни са и още по-агресивни стратегии, включващи старт с меките гуми и финал или със средно твърдите, или с твърдите.

В Баку никога не трябва да се подценява и възможността в даден момент да има кола за сигурност или виртуална такава. От всички състезания край бреговете на Каспийско море досега, само в първото нямаше нито една неутрализация на надпреварата.

Състезанието за Гран При на Азербайджан, 15-ти кръг за сезон 2026 във Формула 1, започва в 14:00 часа българско време и ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Азербайджан във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Азербайджан във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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