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  3. Ню Йорк Рейнджърс загуби Адам Сикора за минимум четири месеца

Ню Йорк Рейнджърс загуби Адам Сикора за минимум четири месеца

  • 24 сеп 2026 | 08:43
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Ню Йорк Рейнджърс загуби Адам Сикора за минимум четири месеца

Нападателят на Ню Йорк Рейнджърс Адам Сикора няма да играе между четири и пет месеца заради контузия в крака, обявиха от клуба от Националната хокейна лига.

22-годишният словак пострада по време на първата предсезонна контрола, загубена с 2:3 от Ню Джърси Девилс в понеделник. Той бе изблъскан от бранителя на "дяволите" Микаел Диот и се заби в предпазната мантинела. Сикора не успя да се изправи сам и трябваше да напусне леда с помощта на свой съотборник.

През миналия сезон Сикора записа само 11 мача за Рейнджърс в НХЛ, в които се отчете с три гола и една асистенция. Той прекара основната част от сезона в редиците на филиала на нюйоркчани Хартфорд в Американската хокейна лига, където записа 12 гола и 17 асистенции в 62 срещи.

Ню Йорк Рейнджърс открива новия сезон в НХЛ идния вторник с домакинство на Бостън Брюинс.

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