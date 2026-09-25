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Деян Михайлов с 15-о място на Гран При в Батуми

  • 25 сеп 2026 | 01:38
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Деян Михайлов с 15-о място на Гран При в Батуми

Българинът Деян Михайлов се нареди 15-и в кратката програма, а Варвара Абрамкина заема 22-о място на турнира Гран При по фигурно пързаляне за юноши и девойки в Батуми (Грузия).

Михайлов изигра много добра композицията си и получи 59.43 точки (31.39 технически елементи и 28.04 компоненти на програмата), което е най-добро негово лично постижение.

Лидер до момента е японецът Сена Такахаши с 86.19 точки.

Волната програма на юношите е в петък от 17:40 часа българско време, а Михайлов излиза на леда в 19:31 със стартов номер 12.

Варвара Абрамкина е на 22-а позиция след кратката програма при девойките. Представителката на България получи 44.99 точки за изпълнението си, от които 26.23 за технически елементи, 20.76 за компоненти на програмата и 2.00 наказание.

За нея това е дебют за страната и въпреки допуснатите грешки тя показа добър потенциал. Резултатът е най-добро лично постижение за кратка програма.

Лидерка във временното класиране е Ихан Ван от Китай със 73.38 точки.

Волната програма е в събота от 14:40 часа българско време. Абрамкина е със стартов номер 14 и играе в 16:45 часа.

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