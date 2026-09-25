Александър Овечкин участва в тренировка на Вашингтон след контузията си

Капитанът и нападател на Вашингтон Кепитълс Александър Овечкин е участвал в тренировката на отбора в петък, според журналиста Том Гулити. Все още не е известно дали 41-годишният руснак ще играе в предсезонния мач срещу Бостън в нощта на 25 срещу 26 септември.

Овечкин не участва в предсезонните мачове срещу Бостън и Филаделфия. Той получи контузия, която му попречи да тренира с отбора на 21 септември. На 23 септември хокеистът се завърна на леда и приключи тренировката преждевременно, а в четвъртък участва в първата си пълноценна тренировка с Вашингтон.

Кепитълс ще започнат редовния сезон на НХЛ 2026-27 с гостуване срещу шампиона за Купа „Стенли“ Каролина на 3 октомври.

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