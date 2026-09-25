Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове

Александър Овечкин участва в тренировка на Вашингтон след контузията си

  • 25 сеп 2026 | 20:39
  • 198
  • 0
Александър Овечкин участва в тренировка на Вашингтон след контузията си

Капитанът и нападател на Вашингтон Кепитълс Александър Овечкин е участвал в тренировката на отбора в петък, според журналиста Том Гулити. Все още не е известно дали 41-годишният руснак ще играе в предсезонния мач срещу Бостън в нощта на 25 срещу 26 септември.

Овечкин не участва в предсезонните мачове срещу Бостън и Филаделфия. Той получи контузия, която му попречи да тренира с отбора на 21 септември. На 23 септември хокеистът се завърна на леда и приключи тренировката преждевременно, а в четвъртък участва в първата си пълноценна тренировка с Вашингтон.

Кепитълс ще започнат редовния сезон на НХЛ 2026-27 с гостуване срещу шампиона за Купа „Стенли“ Каролина на 3 октомври.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Зимни спортове

Кълъмбъс Блу Джакетс позлати Адам Фантили

Кълъмбъс Блу Джакетс позлати Адам Фантили

  • 25 сеп 2026 | 15:08
  • 690
  • 0
Чикаго Блекхоукс задържа Оливър Муур с договор за пет години

Чикаго Блекхоукс задържа Оливър Муур с договор за пет години

  • 25 сеп 2026 | 12:24
  • 381
  • 0
Деян Михайлов 15-и в кратката програма на Гран При в Батуми

Деян Михайлов 15-и в кратката програма на Гран При в Батуми

  • 25 сеп 2026 | 01:38
  • 1689
  • 0
Ню Йорк Рейнджърс загуби Адам Сикора за минимум четири месеца

Ню Йорк Рейнджърс загуби Адам Сикора за минимум четири месеца

  • 24 сеп 2026 | 08:43
  • 592
  • 0
Даниел Пешков и Валентина Димитрова са шампиони в Сапарева Баня

Даниел Пешков и Валентина Димитрова са шампиони в Сапарева Баня

  • 23 сеп 2026 | 16:45
  • 1078
  • 0
Олимпийският шампион Емилиен Жаклен ще пропусне предстоящия сезон

Олимпийският шампион Емилиен Жаклен ще пропусне предстоящия сезон

  • 23 сеп 2026 | 12:49
  • 1325
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Исторически успех! България (U21) попари многомилионната селекция на Португалия

Исторически успех! България (U21) попари многомилионната селекция на Португалия

  • 25 сеп 2026 | 20:29
  • 29611
  • 174
Той успя! Радослав Росенов е европейски шампион за мъже!

Той успя! Радослав Росенов е европейски шампион за мъже!

  • 25 сеп 2026 | 20:08
  • 11077
  • 10
Чака се пълен стадион в синьо! Левски намали цените на билетите в Лига Европа

Чака се пълен стадион в синьо! Левски намали цените на билетите в Лига Европа

  • 25 сеп 2026 | 20:34
  • 7699
  • 6
Димитров: Целта е поставена от президента - класиране за Лига "Б"

Димитров: Целта е поставена от президента - класиране за Лига "Б"

  • 25 сеп 2026 | 16:40
  • 19381
  • 73
Полша е на финал на Евроволей 2026, след като се справи със Словения

Полша е на финал на Евроволей 2026, след като се справи със Словения

  • 25 сеп 2026 | 19:44
  • 17578
  • 10
Манчестър Сити е признат за виновен по 114 от 115 обвинения

Манчестър Сити е признат за виновен по 114 от 115 обвинения

  • 25 сеп 2026 | 17:24
  • 21472
  • 74