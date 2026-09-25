Кълъмбъс Блу Джакетс позлати Адам Фантили

Центърът Адам Фантили подписа шестгодишен договор на стойност 82,5 милиона долара с Кълъмбъс Блу Джакетс и се превръща в най-високоплатения играч на отбора в Националната хокейна лига (НХЛ).

21-годишният канадец, който прекара лятото като свободен агент, записа рекордни за кариерата си показатели от 59 точки (24 гола, 35 асистенции) в 82 мача през миналия сезон. Избран под номер 3 от Кълъмбъс в драфта на новобранците през 2023 година, Фантили има 140 точки (67 гола, 73 асистенции) в 213 участия за три кампании до момента.

Канадецът пропусна първите осем дни от тренировъчния лагер на Блу Джакетс, включително три двубоя от предсезонната подготовка, тъй като не беше постигнал споразумение с отбора относно новия си контракт. Въпреки това той смята, че ще бъде готов за началото на редовния сезон срещу Бъфало Сейбърс на 1 октомври.

"Не чувствам, че съм изостанал изобщо. Преминах медицински прегледи днес и се надявам да тренирам утре. не знам правилата, но ако мога да играя в събота (б.а. в контрола срещу Детройт Ред Уингс), надявам се да бъда в състава", заяви Адам Фантили, цитиран от уебсайта на НХЛ.

През миналата кампания Кълъмбъс завърши на пето място в Столичната дивизия с баланс от 40-30-12 с 92 точки - най-доброто представяне на тима от сезон 2018/19, но пропусна да се класира за плейофите за Купа "Стенли" за шеста поредна година.

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