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Деян Михайлов се класира на 15-о място при юношите на турнира Гран При по фигурно пързаляне в Батуми

  • 25 сеп 2026 | 22:33
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Деян Михайлов се класира на 15-о място при юношите на турнира Гран При по фигурно пързаляне в Батуми

Българинът Деян Михайлов се нареди 15-и крайното класиране при юношите на турнира Гран При по фигурно пързаляне в Батуми (Грузия). 17-годишният Михайлов изигра без грешка волната си програма и получи 112.36 точки (52.52 за технически елементи и 59.84 за компоненти), което е 13-и резултат. Общият му сбор от двете композиции е 171.79 точки, след като беше 15-и в кратката.

Досега той имаше най-добър личен резултат от 155.19 точки. Така в Батуми той подобри постиженията си в кратка, във волна програма и като общ сбор.

Деян Михайлов 15-и в кратката програма на Гран При в Батуми
Деян Михайлов 15-и в кратката програма на Гран При в Батуми

Шампион при юношите стана Иън Вайлер (Швейцария) с 221.72 точки.

Утре е волната програма при девойките с участието на представителката на България Варвара Абрамкина.

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