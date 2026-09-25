Чикаго Блекхоукс задържа Оливър Муур с договор за пет години

Отборът на Чикаго Блекхоукс ще задържи в редиците си перспективния нападател Оливър Муур, след като двете страни се разбраха за нов петгодишен договор.

21-годишният хокеист сложи подписа си под контракт на обща стойност 21,25 милиона долара, който ще влезе в сила от следващото лято.

През изминалата кампания Муур записа пет гола и 14 асистенции в 51 мача в Националната хокейна лига.

Чикаго привлече Оливър Муур с номер 19 в драфта през 2023 година. Преди това той игра за университета на Минесота, а с тима на САЩ спечели два последователни пъти световното първенство по хокей на лед за младежи през 2014 и 2015 година.

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