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Чикаго Блекхоукс задържа Оливър Муур с договор за пет години

  • 25 сеп 2026 | 12:24
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Чикаго Блекхоукс задържа Оливър Муур с договор за пет години

Отборът на Чикаго Блекхоукс ще задържи в редиците си перспективния нападател Оливър Муур, след като двете страни се разбраха за нов петгодишен договор.

21-годишният хокеист сложи подписа си под контракт на обща стойност 21,25 милиона долара, който ще влезе в сила от следващото лято.

През изминалата кампания Муур записа пет гола и 14 асистенции в 51 мача в Националната хокейна лига.

Чикаго привлече Оливър Муур с номер 19 в драфта през 2023 година. Преди това той игра за университета на Минесота, а с тима на САЩ спечели два последователни пъти световното първенство по хокей на лед за младежи през 2014 и 2015 година.

"Черните ястреби" започват новия сезон в НХЛ във вторник с визита на Вегас Голдън Найтс.

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