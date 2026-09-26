Дембеле: Можехме да вкараме още един или два гола

Усман Дембеле, който игра на върха на атаката при победата над Турция с 1:0, сподели мнението си, че "петлите" са можели да стигнат и до по-убедителен успех. Също така нападателят коментира дебюта на Зинедин Зидан като национален селекционер на двукратните световни шампиони.

„Чувствах се много добре. Цял сезон играя в центъра на нападението в Пари Сен Жермен, така че това не е нещо ново за мен.

Разбира се, че се надявахме на победа, особено на такъв труден терен, но мисля, че като цяло изиграхме много добър мач. Дори можехме да вкараме още един или два гола. Знаехме, че няма да е лесно да дойдем тук, в Турция, на този горещ стадион.

Подготвяхме се много добре за този мач през цялата седмица. Селекционерът очакваше от нас да играем с топката и да има много комуникация на терена. Той ни даде тактика, схема 4-3-3, която да приложим срещу Турция. Като цяло направихме много добър мач, бяхме и стабилни“, каза Дембеле.

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