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Тео Фор: Ще бъде труден мач с Полша, но трябва да останем фокусирани върху всяка една точка

  • 26 сеп 2026 | 02:27
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Една от звездите на олимпийския шампион Франция Тео Фор заяви след победата над Финландия с 3:1 гейма на полуфиналите на ЕвроВолей 2026 и класирането за големия финал, че ще бъде труден мач с Полша, но трябва да останат фокусирани върху всяка една точка.

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"Във втория гейм те играха добре, знаехме какво направиха с Италия, така че бяхме много добри в завръщането по правилния начин. Виждам, че отборът расте мач след мач и с Полша ще бъде още един труден мач: това, което трябва да направим, е да останем фокусирани върху всяка точка", каза Фор пред сайта на CEV.

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Снимки: CEV.EU

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