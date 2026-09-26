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Андреа Джани: Достигането до финала беше първата ни цел на това Европейско първенство

  • 26 сеп 2026 | 01:30
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Селекционерът на олимпийския шампион Франция Андреа Джани заяви след победата над Финландия с 3:1 гейма на полуфиналите на ЕвроВолей 2026 и класирането за големия финал, че това е била първата им цел на това първенство.

Франция пречупи Финландия и е на финал на ЕвроВолей 2026
Франция пречупи Финландия и е на финал на ЕвроВолей 2026

"Достигането до финала беше първата ни цел на това Европейско първенство. Очаквахме съперникът да играе много по-добре във втория гейм, но след това върнахме собствения си стил на игра на терена и това се оказа ключът към успеха. Сега разполагаме с една нощ, за да се пренастроим и да намерим правилната енергия за финала", сподели Джани пред сайта на CEV.

Снимки: CEV.EU

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