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Матис Ено: Толкова съм щастлив, че в момента нямам думи

  • 26 сеп 2026 | 02:13
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Младата звезда на олимпийския шампион Франция Матис Ено сподели след победата над Финландия с 3:1 гейма на полуфиналите на ЕвроВолей 2026 и класирането за големия финал, че е толкова щастлив, че в момента нямам думи да опише как се чувства.

Франция пречупи Финландия и е на финал на ЕвроВолей 2026
Франция пречупи Финландия и е на финал на ЕвроВолей 2026

"Толкова съм щастлив и в момента нямам думи, за да опиша начина, по който се чувствам. Достигането до финала беше нашата цел за това състезание и съм невероятно щастлив, горд и доволен. Имаме много малко време да се възстановим както психически, така и физически. Връщаме се направо в хотела, ще се опитаме да поспим и да се съсредоточим за големия финал", призна Ено пред сайта на CEV.

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Андреа Джани: Достигането до финала беше първата ни цел на това Европейско първенство

Снимки: CEV.EU

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