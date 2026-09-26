Матис Ено: Толкова съм щастлив, че в момента нямам думи

Младата звезда на олимпийския шампион Франция Матис Ено сподели след победата над Финландия с 3:1 гейма на полуфиналите на ЕвроВолей 2026 и класирането за големия финал, че е толкова щастлив, че в момента нямам думи да опише как се чувства.

"Толкова съм щастлив и в момента нямам думи, за да опиша начина, по който се чувствам. Достигането до финала беше нашата цел за това състезание и съм невероятно щастлив, горд и доволен. Имаме много малко време да се възстановим както психически, така и физически. Връщаме се направо в хотела, ще се опитаме да поспим и да се съсредоточим за големия финал", призна Ено пред сайта на CEV.