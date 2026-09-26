Волейболни национали със силни послания след ЕвроВолей 2026

Волейболният национал Преслав Петков отправи емоционално послание към феновете след края на ЕвроВолей 2026 в София, на което България приключи участието си на 1/8-финалите след драматичната загуба с 2:3 срещу Германия.

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"И това лято е в историята…Искам да благодаря на всички българи, които ни подкрепиха по този наш път и ни накарахте да усетим за пореден път вашата несравнима подкрепа", заяви 22-годишният център чрез социалните мрежи.

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Жасмин Величков също благодари на публиката за подкрепата по време на шампионата.

"Да играеш за България пред пълна зала в София е нещо, което не се описва. Благодаря на всеки, който вявраше и ни подкрепяше през това предизвикателство. За мен е чест да нося тази фланелка. Това е само началото", е посланието на едно на откритията на първенството в София - Жасмин Величков.

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