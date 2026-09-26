Фефе Де Джорджи остава начело на Италия въпреки отпадането от Финландия

Застрашено ли е бъдещето на селекционера на световения шампион Италия Фердинандо Де Джорджи? Както е известно, "Скуадра адзура" отпадна шокиращо от ЕвроВолей 2026 след загуба от Финландия с 2:3 гейма на 1/4-финалите. Специално изявление по темата направи президентът на Италианската волейболна федерация (FIPAV) Джузепе Манфреди.

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„Фефе (б.р. - Фердинандо Де Джорджи) ни донесе много страхотни резултати през последните четири или пет години. Не можем да кажем, че когато печелим, вината е само на играчите, а когато губим, вината е само на треньора. В Барселона през 1992 г. загубихме и не поставихме под въпрос работата на Хулио Веласко, а след това през 1994 г. спечелихме Световното първенство. Фердинандо може да е допуснал грешки, но трябва да останем спокойни и да разберем защо", каза Манфреди.

"В момента не виждам причина да сменям треньора. Както всяка година, Съветът на федерацията ще се събере през декември, за да оцени сезона и евентуално да предприеме действия или да промени подхода си към определени ситуации," добави той.

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"С течение на времето все по-малко разбираме защо не можем да сме в Милано. Не мога да опиша колко ме боли, че не сме сред четирите отбора във финалната четворка. Не мога да намеря обяснение или да хвърля отговорността върху щаба. Според мен това беше мач, който започна зле и завърши още по-зле."

"Отсъствието на Микиелето, Лавиа и защитниците означаваше, че наистина не можехме да влезем в турнира на 100%... Но, честно казано, Италия не може да се обясни с недостига на състезатели. Може би можехме да направим малко повече на терена, но загубихме ритъма на играта и всички имахме проблеми", каза още президентът на италианската федерация.

Снимки: CEV.EU

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