Фердинандо де Джорджи: Разочаровани сме, но трябва да признаем класата на Финландия

Селекционерът на италианския национален отбор по волейбол, Фердинандо де Джорджи, коментира сензационното поражение от Финландия с 2:3 гейма в четвъртфиналите на домашното европейско първенство.

„Беше тежка вечер. Изправихме се срещу много силен съперник. Те играха на високо ниво и изпълняваха много ефективен сервис. Без съмнение сме повече от разочаровани. Работихме усилено върху всичко, което правим, и целта ни беше да стигнем до Милано. Въпреки това трябва да признаем и класата на Финландия. Имахме своите възможности, но не успяхме да се възползваме от тях“, заяви наставникът след мача.