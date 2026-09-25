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  3. Фердинандо де Джорджи: Разочаровани сме, но трябва да признаем класата на Финландия

Фердинандо де Джорджи: Разочаровани сме, но трябва да признаем класата на Финландия

  • 25 сеп 2026 | 12:25
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Фердинандо де Джорджи: Разочаровани сме, но трябва да признаем класата на Финландия

Селекционерът на италианския национален отбор по волейбол, Фердинандо де Джорджи, коментира сензационното поражение от Финландия с 2:3 гейма в четвъртфиналите на домашното европейско първенство.

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„Беше тежка вечер. Изправихме се срещу много силен съперник. Те играха на високо ниво и изпълняваха много ефективен сервис. Без съмнение сме повече от разочаровани. Работихме усилено върху всичко, което правим, и целта ни беше да стигнем до Милано. Въпреки това трябва да признаем и класата на Финландия. Имахме своите възможности, но не успяхме да се възползваме от тях“, заяви наставникът след мача.

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