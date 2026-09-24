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  3. Адриан Андреев спечели българското дерби срещу Иван Иванов в Пловдив

Адриан Андреев спечели българското дерби срещу Иван Иванов в Пловдив

  • 24 сеп 2026 | 15:48
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Адриан Андреев спечели българското дерби срещу Иван Иванов в Пловдив

Адриан Андреев се класира за четвъртфиналите на сингъл на силния международен турнир на клей от сериите "АТР Чаланджър 75" в Пловдив с награден фонд 97 640 евро. Надпреварата се провежда при отлични условия и организация на кортовете на ТК „Локомотив".

25-годишният Андреев, който записа и две победи в квалификациите, се наложи със 7:6(5), 6:3 над друг българин Иван Иванов за два часа и 8 минути игра.

Двамата тенисисти си размениха по един пробив още в първите два гейма на мача, като до края на сета не последва нов пробив и се стигна до тайбрек. В него Андреев поведе с 6:2, загуби следващите три точки, но при четвъртата си възможност спечели първия сет.

Във втората част Андреев направи пробив в шестия гейм за 4:2, след което запази преднината си и затвори сета с 6:3.

С този успех Адриан Андреев заработи 12 точки за световната ранглиста, в която през тази седмица е под №819.

За място на полуфиналите Андреев ще играе срещу Исан Алмасан Валиенте (Испания).

В четвъртия мач на централния корт, който е насрочен за 17:00 часа, Илиян Радулов ще играе срещата си от втория кръг на сингъл срещу поставения под №6 в схемата Феликс Гил (Великобритания).

Входът за всички срещи е свободен!

Това е четвъртият турнир от сериите ATP Challenger на базата на ТК „Локомотив" в Пловдив.

БФТ отправя покана към всички тенис клубове и любители на спорта да посетят турнира и да подкрепят българските национали и младите ни таланти. Надпреварата предоставя отлична възможност на младите ни тенисисти да се докоснат до едни от най-добрите ни състезатели и да наблюдават отблизо тенис на високо международно ниво.

Основната цел при организирането на тези турнири е да се даде възможност на българските национали и най-добрите ни тенисисти да играят мачове на високо международно ниво, да трупат ценен опит и да печелят точки за световната ранглиста.

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Снимки: Startphoto

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