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Бен Шелтън пропуска турнира в Токио заради физическа умора

  • 25 сеп 2026 | 16:30
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Бен Шелтън пропуска турнира в Токио заради физическа умора

Бен Шелтън официално обяви, че няма да вземе участие в тазгодишното издание на Откритото първенство на Япония в Токио. Американският тенисист взе решението да се оттегли от надпреварата от категория ATP 500, цитирайки сериозно физическо изтощение след натоварения си състезателен график през последните седмици.

Американецът сподели, че изтощителните мачове на Откритото първенство на САЩ и последвалите сблъсъци за Купа "Дейвис" са оказали сериозно влияние върху физическото му състояние. Поради натрупаната умора Шелтън вече отказа участие и на отборния турнир "Лейвър Къп". Тенисистът подчерта, че турнирът в Токио има специално място в сърцето му, тъй като именно там спечели първата си титла от веригата на ATP през 2023 г., а през 2024 г. стигна до четвъртфиналите. Той изрази надежда да се завърне пред японските фенове през 2027 г.

С оттеглянето си 23-годишният тенисист пропуска възможността да се бори за 500 точки, като в Токио той трябваше да бъде поставен под номер 2 в основната схема веднага след Карлос Алкарас. Турнирът в японската столица започва на 28 септември и отсъствието на Шелтън отваря вратата за неговите преследвачи в световната ранглиста.

В момента Шелтън заема 3-то място в годишната класация за Финалите на ATP в Торино с актив от 4430 точки. Карлос Алкараз се намира непосредствено зад него на 4-та позиция с 4050 точки. При евентуална титла в Токио испанецът ще добави нови 500 точки към актива си и ще изпревари Шелтън в битката за по-предно класиране преди финалния турнир за годината.

Въпреки че пропуска състезанието в Токио, Шелтън няма намерение да приключва азиатското си турне преждевременно. Плановете на американския левичар са да използва паузата за възстановяване и да се завърне на корта за престижния "Мастърс" в Шанхай, който започва на 7 октомври.

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