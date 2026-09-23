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Олимпийският шампион Емилиен Жаклен ще пропусне предстоящия сезон

  • 23 сеп 2026 | 12:49
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Олимпийският шампион Емилиен Жаклен ще пропусне предстоящия сезон

Олимпийският шампион с щафетата на Франция по биатлон Емилиен Жаклен ще пропусне предстоящия сезон, след като реши да се съсредоточи върху колоезденето. Това съобщава вестник "Екип", позовавайки се на информация на френската федерация.

Спортистът обаче уточни, че няма планове да се оттегля от биатлона.

„Реших да продължа да се занимавам с колоездене през следващите няколко месеца и следователно няма да се бъда част от отбора по биатлон следващата зима. Моето пътешествие в биатлона не е приключило. Целта ми е Олимпийските игри през 2030 година“, каза Жаклен във видеоклип, публикуван от френската централа.

"Днешният път е различен и специален, но чувствам, че е в съответствие с това, което искам да направя. Кентин (Фийон Майе), Емилиен (Клод), Фабиен (Клод), Ерик (Перо) и аз искаме да стигнем до 2030-а, но не е толкова просто, колкото си мислим. Има много млади спортисти с енергия и мотивация. Знам, че ако наистина искам да бъда там през 2030-а, трябва да чувствам същата мотивация като младите момчета. Това е, което искам да постигна, като се занимавам с колоездене“, добави той.

31-годишният французин има още в кариерата си два сребърни и един бронзов медал от Олимпийски игри. Той е спечелил и пет отличия от Световни първенства по биатлон.

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