Даниел Пешков и Валентина Димитрова са шампиони в Сапарева Баня

Даниел Пешков (Банско) и Валентина Димитрова (Паничище 2009) спечелиха титлите от държавното първенство и международно състезание „Купа Сапарева баня“ по ски бягане с ролкови ски - изкачване в класически стил, масов старт. Организатори на шампионата, който е от календара на ФИС и продължава и утре със свободния стил, са Българската федерация по ски и община Сапарева баня.

При мъжете на 10 км, кл.стил Даниел Пешков взе златото с 43:56,8 мин. Втори, на 1:24,02 мин след него, завърши Кристиян Митков (Александър Логистикс). Трети, на 4:18,6 мин, финишира Веселин Белчински (Паничище 2009).

При жените на 5 км, кл.стил Валентина Димитрова е първа с 23:52,7 мин. Тя изпревари с 10,3 сек Калина Недялкова (Александър Логистикс). Бронзът е за Елена Христева (Тритон Екстрийм), която финишира на 1:09,05 мин от победителката.

При юношите старша възраст до 18 г на 10 км, кл.стил първи е Георги Стойчев (Александър Логистикс) с 51:52,8 мин. Втори, на 47,40 сек, остана Ивелин Машов (Рилски скиор), а трети, на 1:59,40 мин, финишира Петър Белокапов (Александър Логистикс).

При девойките старша до 18 г, първа на 5 км е Николета Джелепова (Александър Логистикс) с 25:21,3 мин. Тя изпревари с 37,3 сек сребърната медалистка Христина Димчева (Тритон Екстрийм). Трета, на 1:03,09 мин, е Мария Хинкова (Банско).

Призьорите бяха наградени от Георги Бобев (на снимката), зам.председател на БФСки, Костадин Николов - Председател на общински съвет - Сапарева баня, Михаела Динева - заместник-кмет на Община Сапарева баня, Силвия Иванова - заместник-кмет на Община Сапарева баня и Даян Иванов - Директор дирекция в Община Сапарева баня. Пълните резултати може да намерите на сайта на БФСки.

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