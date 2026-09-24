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Анчелоти: Тези мачове са добра възможност младите играчи да блеснат

  • 24 сеп 2026 | 20:54
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Анчелоти: Тези мачове са добра възможност младите играчи да блеснат

Селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти увери, че ще продължи да праща повиквателни на млади играчи като крилото на Челси Естевао, дори и да не играят достатъчно в клубните си отбори. Също така той подчерта, че предстоящите две контроли с Австралия и приятелската среща с Индия са добра възможност въпросните футболисти да се изявят.

Анчелоти изненада с избора си за централен нападател
Анчелоти изненада с избора си за централен нападател

“Беше дълъг и доста труден период, защото след Мондиала нямахме време да се прегрупираме. Сега мисля, че сме достигнали важен момент. Имаме нови и млади играчи. Не, че сме започвали нов проект. Продължаваме работата от последната година, като се опитваме да я подобрим. Съставът е добър, имаме млади и талантливи футболисти. Тези мачове са добра възможност, за да могат младоците да блеснат. Някои не са имали възможност да играят с клубовете си и могат да го направят с националния отбор. Рафиня прави невероятни неща на позиция, която не изглеждаше неговата, а сега вече си е негова. Винисиус Жуниор може и да не е в най-добрия си момент, но съм убеден, че те двамата ще бъдат фундаментални футболисти за бъдещето.

Естевао е много важен играч за националния тим. Понякога интересите на клуба не съвпадат с тези на националния отбор. За нас Естевао и останалите млади играчи като Ендрик са много, много важни. Дори когато не играе и няма игрови минути в клуба, аз ще го викам, защото е фундаментален за бъдещето. Искаме да играем добре и да започнем да печелим мачове. Имаме една основа, с която трябва да продължим. Футболистите, които играха на Мондиала, могат да ни помогнат да се подобрим в този нов проект. Доволни сме, че ще изиграем тези контроли, но наистина календарът не ни позволява в момента да играем срещу европейски отбори, това не е възможно. Намаленият брой на чужденците в Бразилия е важен, за да се даде място на бразилските таланти. Не мисля, че не е редно да се намалява с всяка година дадено нещо, при положение че това ще бъде позитивно за футбола”, коментира Анчелоти на днешната си пресконференция.

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Снимки: Imago

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