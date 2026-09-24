Анчелоти изненада с избора си за централен нападател

Ендрик от Реал Мадрид ще бъде титуляр в предстоящата контрола на Бразилия като гост срещу Австралия, реши селекционерът Карло Анчелоти. Двубоят е утре (петък) от 13:00 часа българско време в Таунсвил.

Наставникът разкри целия си стартов състав, а решението да се заложи на Ендрик е донякъде изненадващо, защото 20-годишният футболист има само четири минути за Реал от началото на сезона. Естевао, Рафиня и Винисиус Жуниор ще бъдат най-близо до младока.

На вратата застава Уго Соуса от Коринтианс, а четиримата пред него в защита ще бъдат Матеузиньо (Коринтианс), Маркиньос (ПСЖ), Витор Рейс (Манчестър Сити) и Дъглас Сантос (Зенит). Бруно Гимараеш (Арсенал) ще действа в халфовата линия в тандем с Данило от Ботафого.

"But don't get used to it!" 😂🇧🇷



Carlo Ancelotti really revealed his entire starting XI to face the Socceroos in his pre-match press conference.



Australia needs to prepare for some HUGE names! pic.twitter.com/01C0XXM8nY — Football360.com.au (@football360au) September 24, 2026

Двубоят срещу Австралия е първи за бразилците след разочароващата загуба от Норвегия на осминафиналите на Мондиала. Четири дни по-късно “селесао” ще проведе още една контрола с Австралия, но в друг град - в Бризбън.

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