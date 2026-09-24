Легендарни бразилци разказаха за финансовите си проблеми след футбола

Роберто Карлос и вратарят Жулио Сезар блестяха на високо ниво по футболните терени. Заедно те имат над 200 мача за националния отбор на Бразилия, четири титли от Шампионската лига, пет италиански и четири испански шампионата. Въпреки това, и въпреки цялото международно признание, което постигнаха, никой от тях не се отърва от това да завърши кариерата си… почти на нула.

Роберто Карлос, смятан от мнозина за един от най-добрите леви бекове в историята на играта и световен шампион през 2002 г., разкри, че е знаел, че ще остане свързан с футбола, след като спре да играе, но се е виждал като треньор или спортен директор. Животът обаче му е поднесъл изненади.

„Мислех да стана треньор, да започна в малък отбор с мечтата да стигна до националния отбор на Бразилия. Винаги съм се подготвял много, защото играех с много интелигентни хора, които ме научиха да мисля за бъдещето. И когато приключих кариерата си, вече имах лиценз за спортен директор“, започна той да разказва той на сцената на „Португал Футбол Съмит“ този четвъртък, в панел, посветен на изграждането на „марка и наследство във футбола“.

„Имах проблеми с хора, които ме оставиха без пари. Заради агенти и семейство загубих 99% от това, което бях спечелил от футбола. Сгреших и затова ви моля да не правите същото“, добави той, подчертавайки важността да имаш доверена подкрепа, тъй като той е партньор във фирма, която предлага тази услуга.

Жулио Сезар също иска да попречи на други футболисти да преминат през това, през което е преминал той. Това е една от основните причини да стане предприемач, след като приключи футболната си кариера.

„Аз също имах проблем с агент, който ме измами през 2012 г. И до днес дължа пари на банката заради това. Човек се доверява, подписва неща, без да чете, защото има доверие и след това нещата се случват“, заяви бившият страж на Интер и Бенфика.

„Футболистът печели пари до определен момент. Трябва да има хора до себе си, които да го научат да инвестира, за да спестява за времето след футбола. И ние двамата тук сме привилегировани. Само 1% може да живее с парите, спечелени по време на футболната кариера. Искам да помогна на играчите с това“, призна той.

Вратарят, който спечели Шампионската лига с Интер на Жозе Моуриньо, също така призна, че по-трудно от справянето със спортистите е справянето с тези, които ги заобикалят и които виждат в тях начин да си изкарват прехраната.

„Често е трудно да убедиш играчите заради хората, които ги заобикалят. Семейство, агенти. Когато се опитваме да ги образоваме, мнозина сменят агента си, защото агентът е досаден. Играчът често е сляп, иска само да играе и да има своите хобита. Затова искаме да споделим и негативните неща от нашата кариера, за да се опитаме да предпазим футболиста, който е много уязвима цел“, завърши той.

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