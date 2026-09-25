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Николай Господинов: Играхме достойно срещу много силен отбор

  • 25 сеп 2026 | 09:36
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Николай Господинов: Играхме достойно срещу много силен отбор

Старши треньорът на женският баскетболен тим на Берое Николай Господинов определи като достойно представянето на възпитаничките му в първия мач срещу испанския Бакси Ферол от квалификациите за Еврокъп. Старозагорки загубиха у дома с 61:76 (9:23, 26:14, 11:22, 15:17), а според специалиста отборът е изхабил много физическа и ментална енергия в опита си да навакса изоставането от 17 точки срещу испанския клуб.

Берое загуби от испански тим в квалификациите на ЕвроКъп
Берое загуби от испански тим в квалификациите на ЕвроКъп

"Започнахме малко плахо и притеснени от името на съперника. Респектирани. Говорихме преди мача за противника, но не искаме да се притесняваме. Не се получи така и им дадохме предимство. Върнахме се от минус 17 точки разлика, даже успяхме да поведем. Изхабихме много от енергията си - и физическа, и ментална“, каза Господинов пред БТА.

Той посочи като един от проблемите и липсата на достатъчно дълга пейка. „Не успяхме във вторите 20 минути да отговорим на тяхната енергия. Въпреки това играхме достойно срещу много добър отбор, който игра преди година финал в турнира и е от едно първенство, което е много силно“, коментира треньорът.

Господинов поздрави своите баскетболистки за желанието и борбата, които са показали в мача.

„Искам да поздравя моите момичета за желанието, старанието, за борбата. Мисля, че надграждаме с всеки мач и имаме още потенциал. Благодаря много на невероятната публика“, каза той. „Въпреки че губихме с 20 разлика те ни подкрепяха нпостоянно. Благодаря им много. Ще се стараем в другите срещи да ги зарадваме с победи“, добави Господинов.

За реванша в Испания той посочи като основни задачи намаляването на грешките и спечелването на борбата.

„Първото нещо е да намалим нашите грешки и да вземем борбата. Днес загубихме борбата. Знаехме, че те пресират много и са агресивни. Знаехме, че бягат много и шутират много. Изморихме се. Искаме два дни сега малко да починем. Да гледаме мача, да видим къде са ни грешките и да сме готови за следващия мач. Отиваме там просто да играем свободно, да играем без притеснения и да играем баскетбол. Нищо друго“, заяви Николай Господинов.

Реваншът между двата отбора е на 1 октомври в Испания.

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