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Звезда направи фалстарт след обрат от Жалгирис

  • 24 сеп 2026 | 23:34
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Звезда направи фалстарт след обрат от Жалгирис

Жалгирис Каунас започна успешно участието си в новия сезон на Евролигата, след като победи Цървена звезда с 83:77 като гост в двубой от първия кръг. Литовският тим навакса изоставане след първото полувреме и стигна до успеха след по-силно представяне в заключителните две четвърти.

В "Београдска Арена" специално пристигна и сръбската тенис звезда Новак Джокович, чието присъствие обаче не бе достатъчно вдъхновяващо за "звездашите", за да изковат успех.

Гостите влязоха по-добре в срещата и още през първите десет минути успяха да натрупат преднина. Жалгирис спечели откриващата четвърт с 28:21 и изглеждаше в добра позиция, но Цървена звезда отговори още преди почивката.

Сръбският тим значително подобри представянето си през втората част, в която реализира 24 точки срещу само 15 за съперника. Така домакините не само заличиха пасива си, но и се оттеглиха на почивката с аванс от две точки при 45:43.

След паузата обаче инициативата отново премина към Жалгирис. Третата четвърт не беше особено резултатна, но гостите я спечелиха с 16:12 и отново поведоха в резултата – 59:57 преди последните десет минути.

В заключителната част литовците затвърдиха превъзходството си. Жалгирис отбеляза още 24 точки срещу 20 за Цървена звезда и по този начин оформи крайното 83:77.

Една от сериозните разлики между двата отбора дойде в ефективността при стрелбата. Жалгирис реализира 28 от 63 опита от игра за 44,44%, докато домакините завършиха с 27 успешни стрелби от 73 опита, или 36,99%.

Литовският тим имаше предимство както при стрелбата за две точки, така и от тройката. Жалгирис реализира 20 от 43 опита за две точки за 46,51%, докато Цървена звезда приключи със 17 от 44 за 38,64%. От далечна дистанция гостите завършиха с 8 от 20, или 40%, а сърбите – с 10 от 29 за 34,48%.

Жалгирис получи и значително повече възможности от наказателната линия. Гостите изпълниха 27 наказателни удара и реализираха 19 от тях, докато Цървена звезда вкара 13 от своите 19 опита.

Тимът от Каунас имаше осезаемо превъзходство и в борбата под кошовете, като завърши с общо 46 овладени топки срещу 39 за домакините. Особено голяма беше разликата при борбите в защита – 33 срещу 24, докато Цървена звезда имаше лек превес в нападение с 15 срещу 13.

Изненади и оспорвани битки на старта на Евролигата, ето резултатите
Изненади и оспорвани битки на старта на Евролигата, ето резултатите

Жалгирис имаше предимство и в още два компонента - чадърите (6-3) и откраднатите топки (8-7).

Гардът на сърбите Крис Джоунс бе най-добър на паркета с 15 точки, 2 борби и 8 асистенции.

Друг гард в лицето на Найджъл Уилямс-Гос бе най-добър за гостите от Балтика, оформяйки сметка от 14 точки, 2 борби и 6 асистенции. Неговият съотборник Ажуолас Тубелис стана единственият състезател, който се включи в двубоя и записа “дабъл-дабъл” с баланс от 10-12-4.

В следващия кръг “звездашите” приемат Апоел Тел Авив на 29 септември (вторник) от 21:00 часа българско време, а балтийците в същия ден, само че час по-рано – от 20:00 часа, ще имат домакинство на Олимпиакос с Александър Везенков.

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