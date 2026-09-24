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Берое загуби от испански тим в квалификациите на ЕвроКъп

  • 24 сеп 2026 | 20:27
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Берое загуби от испански тим в квалификациите на ЕвроКъп

Женският Берое загуби от испанския Бакси Ферол с 76:61 (9:23, 26:14, 11:22, 15:17) като домакин в Спортна зала "Стара Загора“ в първи мач от квалификациите на турнира ЕвроКъп.

Множество грешки на старозагорския отбор под коша доведоха до сериозна предина за гостите още през първата част. Старши треньорът на домакинитя Николай Господинов пробва ротация на стартовата си петица, но това не донесе успех и Бакси Ферол поведе с 23:9 след десет минути игра.

В началните минути на втората четвърт Берое заигра много по-добре от своя съперник и след 12 безответни точки намали изоставането си до 26:21 за испанския тим. Домакините изравниха при 28:28 след тройка на Бри Гънелс и успешни стрелби от Анджелина Турмел. Българският тим поведе, но тройка със сирената на Каролина Шотолова в крайна сметка доведоха до 37:35 в полза на гостите на полувремето.

Второто полувреме започна с успешна стрелба от зоната за три точки на Деана Стояновска, а след пет минути игра Бакси Ферол поведе с 49:43. До края на третата четвърт гостите бяха по-ефективни и при десет оставащи минути резултатът бе  59:46 в тяхна полза.

Агресивната игра в защита на испанския тим не позволи на Берое да се доближи в резултата и разликата се запази към средата на последната четвърт - 67:52. До края на мача Бакси Ферол контролираше събитията на паркета, а старши треньорът на Берое пусна в игра и някои от най-младите си състезателки. Сирената за край на мача дойде при 76:61 в полза на гостите.

Най-резултатна за Берое в срещата бе Деана Стояновска, която записа 16 точки. Бри Гънелс добави 11 точки и 7 борби, а Александра Катанич и  Анджелина Турмел завършиха с по 10 точки

За гостите се отличиха Маргарет Дугън с 20 точки и 5 борби, както и Сидни Шоу с 16 точки.

Реваншът за Берое срещу финалиста в турнира от 2025 г. е на 1 октомври в Испания.

Снимка: Баскетболен клуб Берое

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