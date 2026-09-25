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Отиде си легенда на НБА

  • 25 сеп 2026 | 05:59
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Отиде си легенда на НБА

Боб Петит е починал във вчерашния във вчерашния 23 септември (сряда) на 93-годишна възраст, за което потвърди семейството на баскетболната легенда.

„Татко почина много спокойно в дома си в Митери, в сряда, 23 септември. Той беше най-прекрасният баща. Най-любезната, най-скромната и най-нежната душа. Благословени сме, че го имахме в живота си и безкрайно ще ни липсва“, казаха опечалените

Малко след като новината за смъртта на Петит беше потвърдена, множество фенове на НБА и представители на медиите му отдадоха почит.

"Залата на славата на баскетбола "Нейсмит" скърби за кончината на Боб Петит, елегантен и умел висок играч, който революционизира позицията на крилото по време на кариерата си. Единадесеткратен участник в Мача на звездите на НБА и двукратен MVP, той се оттегли като най-добър реализатор в историята на НБА и остави незаличима следа. Той поведе Сейнт Луис Хоукс до титлата в НБА през 1958 г. с победа над Бостън Селтикс. Залата на славата на баскетбола приветства този истински гигант на играта", бе разпространено в едно от траурните съобщения.

Легендарният Петит става известен през 50-те години, когато печели признанието "All-American", докато играе за университета Ел Ес У. Университетът веднага изважда от употреба фланелката му с номер 50, което не е изненадващо, като се има предвид, че за "Тигрите" той записва средно по 27,4 точки и 14,4 борби на мач.

След като е избран като втори пик в драфта на НБА през 1954 г., Петит е избиран 11 пъти за участник в Мача на звездите по време на невероятната си кариера в Милуоки/Сейнт Луис Хоукс. Той печели титлата в НБА през 1958 г. и четири пъти е обявяван за най-полезен играч (MVP) на Мача на звездите.

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