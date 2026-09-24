Умоджа Гибсън показа класа и помогна на Барселона да пречупи Анадолу Ефес

Испанският гранд Барселона, чийто екип от това лято носи българският национал Умоджа Гибсън, спечели домакинството си срещу турския Анадолу Ефес с 89:82 (16:25, 29:19, 18:23, 26:15) в мач от първия кръг на Евролигата.

Гибсън направи отличен мач и допринесе за успеха на каталунския гранд с 10 точки, 6 борби и 2 асистенции за под 18 минути игра. Той вкара 2 тройки от 4 опита, а за две точки регистрира 2/2.

Най-резултатен за Барселона беше Дарио Брисуела с 20 точки, а Кевин Пънтър добави 19. За турския тим 22 точки, 5 асистенции и 4 борби записа звездата Майк Джеймс, а Дарио Шарич отбеляза 17 точки.

Двата отбора изиграха оспорван сблъсък, в който домакините имаха точка предимство на почивката - 45:44. Анадолу Ефес водеше с 67:63 след по-стабилна трета четвърт, но след още няколко обрата Барселона се пребори за победата в края.

В следващия кръг от Евролигата Барселона ще гостува на Дубай на 29 септември.

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Снимки: Imago