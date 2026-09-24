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Андре Агаси призова за истинска почивка между сезоните в тениса

  • 24 сеп 2026 | 20:16
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Андре Агаси призова за истинска почивка между сезоните в тениса

Капитанът на Световния отбор за "Лейвър Къп" Андре Агаси отправи ясен призив за радикална промяна в тенис календара непосредствено преди началото на надпреварата в лондонската зала „O2 Arena“ (25-27 септември). 56-годишната легенда астана изцяло на страната на състезателите в дебата за претоварения график, настоявайки, че тенисът спешно се нуждае от истинска междусезонна почивка.

Агаси разкри какво е казал на финалиста от US Open Бен Шелтън, преди той да вземе решението да се откаже от участието си в "Лейвър Къп". Напрегнатият график на Шелтън, който включваше достигане до финала в Ню Йорк и последващи ангажименти за зашита на националната фланелка на САЩ за Купа "Дейвис", наложи американецът да постави възстановяването и физическото си здраве на първо място.

Според Агаси днешните условия за игра правят тениса по-физически изискващ от всякога. Капитанът даде своята оценка, че комбинацията от съвременните кортове и тежки топки представлява най-бруталната форма на спорта в неговата история. Той изтъкна, че днешните състезатели са принудени да покриват много повече терен и да изразходват много повече енергия в сравнение с неговото поколение.

Агаси настоя за задължително съкращаване на тенис сезона и осигуряване на по-дълга почивка за играчите. Като ярък пример за претоварването той посочи факта, че Финалната осмица за Купа "Дейвис" приключва чак на 29 ноември, а турнирите в Австралия започват само броени седмици по-късно в началото на януари.

Основната теза на Агаси е, че в съвременния спорт „по-малкото е повече“ и тенисът като продукт и като качество би спечелил много, ако играчите разполагат с достатъчно време за възстановяване. В същото време той изрази готовност и категорична позиция, че "Лейвър Къп" не трябва да бъде пипана или съкращавана, най-вече заради престижа и уважението към името на великия Род Лейвър.

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