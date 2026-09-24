Денчева и българска двойка стигнаха до полуфиналите

Росица Денчева и тандемът Лидия Енчева и Ива Иванова ще играят на полуфиналите на двойки на международния турнир по тенис на клей от категория W50 в Пловдив. Денчева и Аня Станкович (Сърбия), трети поставени в основната схема, победиха Маюка Аикава (Япония) и Астрид Олсен (Норвегия) с 6:4, 6:4 за 77 минути. Енчева и Иванова пък спечелиха изцяло българския сблъсък срещу Мелис Расим и Дария Великова с 6:3, 6:0.

Денчева и Станкович поведоха с 4:1 с ранен брейк в първия сет, след което съперничките им отразиха сетбол върнаха пробива за 5:4, но не успяха да изравнят. В края на втората част двата тандема си размениха по един брейк, Денчева и Станкович се възползваха от възможност да затворят срещата на сервис на опонентките си, с което се класираха в полуфиналната фаза.

За място на финала те ще спорят с водачките в схемата Сапфо Сакелариди (Гърция)/Оана Гаврила (Румъния), които осъществиха обрат срещу първата ракета на България Елизара Янева и Беатрисе Зелтина от Латвия. Пловдивчанката и латвийката взеха първия сет с 6:3, като в него имаше цели седем пробива. Във втората част те бяха много близо до успеха, но се стигна до тайбрек, който съперничките им спечелиха със 7:5. В шампионския тайбрек Сакеларидири и Гаврила поведоха с 6:0 и стигнаха до успех с 10:5.

В българския сблъсък Енчева и Иванова бяха убедителни и победиха с 6:3, 6:0 след около час игра. На полуфиналите те ще се изправят срещу двойката от Швеция Кайса Вилда Хенеман и Нели Тараба Валберг.

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Снимки: Startphoto