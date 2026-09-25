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Алекс Ганчев не успя да стигне финала в Испания

  • 25 сеп 2026 | 01:10
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Алекс Ганчев не успя да стигне финала в Испания

Българинът Алекс Ганчев отпадна на полуфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в Сабадел (Испания) с награден фонд 30 хиляди долара.

Ганчев и Саша Маес (Люксембург) отстъпиха пред Хулио Сесар Порас (Аржентина) и Валентин Гонсалес-Галино (Испания) със 7:6(4), 4:6, 7-10 за близо два часа на корта.

Двамата спечелиха първия сет след тайбрек със 7:4, но в следващия допуснаха два пробива и съперниците им изравниха резултата. В шампионския тайбрек Ганчев и Маеш поведоха с 4:0, взеха аванс от 6:3, но загубиха седем от следващите осем точки, а с това и срещата.

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