Лидия Енчева също в топ 8 в Пловдив

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Лидия Енчева се класира за четвъртфиналите на сингъл на силния международен турнир за жени от категория W50 в Пловдив. Надпреварата се провежда при много добри условия и организация на кортовете на ТК „Макс Про" зад хангарите на Гребната база.

Поставената под №7 в схемата Енчева победи със 7:6(3), 6:1 Сапфо Сакелариди (Гърция) за два часа и 4 минути игра.

20-годишната българка пропусна на три пъти пробив аванс в първия сет, който беше решен в тайбрек. В него Енчева спечели четири поредни точки от 3:3 до 7:3 и поведе в резултата. Във втората част националката спечели пет поредни гейма от 1:1 до 6:1 и триумфира с победата.

На четвъртфиналите Лидия Енчева ще играе срещу друга националка на България – Елизара Янева.

Елизара Янева се класира за четвъртфиналите в Пловдив

По-рано днес поставената под №1 в схемата Янева спечели убедително с 6:2, 6:2 срещу Лаура Маир (Италия). Това е седма поредна победа за първата ракета на България при жените, която през миналата седмица спечели титлата на турнира от същата категория W50 в Пазарджик.

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Снимки: Startphoto