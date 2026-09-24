Гиби представя книгата си в Ямбол и Стралджа

Един от най-големите таланти в историята на българския футбол Божидар Искренов ще гостува в градовете Ямбол и Стралджа съответно на 25 и 26 септември. Той ще представи своята автобиографична книга "Без обувки: Истинската история на Радостта на народа", създадена в съавторство с журналиста Васил Колев.

В Ямбол срещата, с подкрепата на общината в лицето на кмета Валентин Ревански ще се състои на 25 септември, петък, от 18:00 часа, в културно-информационен център "Безистен". Събитието в Стралджа, отново с любезното съдействие на общината и кмета Атанас Киров ще стартира от 18:00 часа, на 26 септември в клуб "Дълголетие".

Интересен факт е, че Гибона и Наско Киров бяха съотборници в ЦСКА през 1994 г. Искренов ще разкаже за някои от най-незабравимите мигове, които е изживял на терена като професионален играч и ще отговаря на въпроси, като всеки желаещ ще може да се сдобие с книгата и да се снима с легендарния футболист. Модератор на двете събития ще бъде футболния общественик и популярен привърженик на Нефтохимик Кирил Евтимов.

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