Генералните мениджъри в Евролигата: Везенков е фаворит за MVP

Българският национал Александър Везенков ще бъде фаворит за наградата за "Най-полезен играч" и през новия сезон в Евролигата. Това показва анкетата на специализирания сайт BasketNews, проведена с генералните мениджъри на 20-те отбора, участващи в най-силната баскетболна надпревара.

Крилото на Олимпиакос получава 40 процента от вота на гласуващите, докато втори е съотборникът му в Олимпиакос Жан Монтеро. През миналия сезон двамата завършиха на първо и второ място в класацията, но тогава Монтеро бе част от състава на Валенсия. Ако наистина спечели приза за MVP, Везенков ще стане първият играч в историята на турнира, постигал това три пъти.

Олимпиакос, който спечели титлата през миналия сезон и бе на първо място след редовния сезон, е смятан за сигурен участник във Финалната четворка на турнира и тази година, показва още анкетата. Сто процента от гласувалите са дали вота си за това гръцкият шампион да бъде сред четирите най-добри отбора и в края на сезон 2026/27. Другият гръцки гранд - Панатинайкос, е с 86,7 процента шанс да бъде в топ 4, следван от Реал Мадрид (73,3 процента) и Фенербахче (66,7 процента). Гласове за място на Финалната четворка са получили още Дубай и Жалгирис.

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Жалгирис, Макаби Тел Авив и Дубай са определяни като потенциалните изненади този сезон, но предвижданията на генералните мениджъри са, че отборът с най-голям бюджет - Панатинайкос, ще бъде шампион в края на сезона. За "зелените" са гласували 46,7 процента от анкетираните, докато Олимпиакос е на второ място с 20,7 процента от вота.

Панатинайкос бе определян като фаворит за титлата и през предишните две години, но в тях тя бе спечелена последователно от Фенербахче и Олимпиакос.

Новият сезон в Евролигата започва по-късно днес.

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