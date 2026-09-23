Итудис: Конкуренцията е много голяма, не можем да повторим грешките от миналия сезон

Старши треньорът на Апоел Тел Авив Димитрис Итудис коментира предстоящия мач с Байерн Мюнхен в "Арена София" на старта на редовния сезон в Евролигата. Двубоят започва в 19:00 часа, а гръцкият специалист определи баварците като отбор, притежаващ богат опит. Той отговори лаконично на въпрос на Sportal.bg за ситуацията с родния национал Борислав Младенов, казвайки, че клубът трябва да вземе решение по този въпрос.

- Какво е чувството да бъдете отново тук?

- Първо, много сме развълнувани, че Евролигата започва. Разбира се, искаме да бъдем в нашия дом в Тел Авив, но сме щастливи, че София ни прие за още една година. Нашият дом е там и се надявам в хода на годината да се вземе решение мачовете да се завърнат в Тел Авив. Много се вълнуваме да открием битката в Евролигата, ще играем срещу отбор, който притежава голям опит, освен това те добавиха към състава си играчи с талант и опит. Като цяло, ние също се опитваме да намерим правилната химия, правилния баланс в отбора. Разбира се, искаме да анализираме и да размислим върху последния официален двубой, който изиграхме, чакаме мача с вълнение.

Евролигата се завръща в София с Байерн Мюнхен и Реал Мадрид!

- Мога ли да попитам каква е ситуацията с Борислав Младенов, защото той има договор с Апоел? Ще играе ли в Апоел или отново ще бъде преотстъпен?

- Не мога да ви кажа сега каква е ситуацията, това е нещо, което клубът трябва да реши.

- И последно - какво искате да кажете на феновете тук, в България?

- Надявам се... защото като клуб работихме усилено и имахме задълбочени срещи с много различни групи хора, училища и семейства, за да преместим мачовете за около 19:00 часа. И ето ни тук - мачът утре е в 19:00 часа, така че се надявам да имаме повечко зрители, които да дойдат и да гледат мачове от Евролигата. За нас е много трудно, защото, както казах, не играем вкъщи, но все пак имаме израелски фенове, които идват тук и подкрепят отбора. Наистина сме им благодарни и високо ценим това, че те пътуват дотук. Да се надяваме, че това ще приключи скоро, да имаме мир и мачовете да се върнат обратно в Тел Авив.

- Колко важно е отборът да започне сезона в турнира, този маратон, с победа?

- Много е важно да започнеш с победа, да завършиш с победа, целите ти да бъдат в твоя обсег. Както казахте, това е маратон, знаем, че започваме маратон. Отборът натрупа чудесен опит миналата година, но имаше и някои лоши моменти. И тези лоши моменти може би ни костваха това да бъдем по-високо в класирането. Но бяхме щастливи, защото като цяло имахме много успешен сезон при нашия дебют в Евролигата. Сега не можем да повторим същите грешки. Ще правим сметките в края на редовния сезон и ще видим къде се намираме. Единственото сигурно нещо засега е, че голям брой отбори подсилиха съставите си. Имаме отбори, които завършиха на 15–о, 16-о място и инвестираха много пари, за да се придвижат на 10 или 11-о място, да имат по-конкурентноспособни състави. Така че конкуренцията е много голяма и ние сме наясно с това и с тази мисъл трябва да влезем в мача утре.

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Снимки: Imago