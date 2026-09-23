Зак ЛиДей пред Sportal.bg: Чака ни маратон в Евролигата, искаме да играем баскетбола на Апоел

Едно от новите попълнения на Апоел Тел Авив Зак ЛиДей сподели пред Sportal.bg очакванията си за старта на сезона в Евролигата и първия мач на тима за сезона в турнира - срещу Байерн Мюнхен. Двубоят е утре, от 19:00 часа, в "Арена София.

- Сезонът в Евролигата започва утре. Какво е чувството да бъдеш тук в България?

- Вълнувам се, хубаво е, че предсезонът приключи, хубаво е, че вече идват истинските мачове, точно това искаме. Готови сме за началото на сезона.

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- Очакванията ти за целия сезон в Евролигата?

- Чака ни маратон, но искаме да зададем верния тон и да правим това, което можем, да играем баскетбол, какъвто подхожда на Апоел.

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- Какъв противник е първият отбор, срещу който се изправяте - Байерн Мюнхен?

- Те могат да бъдат много опасни в офанзивен план. През всичките тези години те играят бързо, поддържат високо темпо и искаме да излезем на терена и да изпълним това, върху което сме работили, това, което сме проучвали. Искаме да играем баскетбола на Апоел.

- Какво искаш да кажеш на българските фенове тук?

- Подкрепете ни, ние сме тук. Благодаря ви, че ни приехте, ще играем баскетбола на Апоел, надяваме се да дойдете и да се насладите на мачовете.

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Снимки: Sportal.bg