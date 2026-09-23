Зак ЛиДей пред Sportal.bg: Чака ни маратон в Евролигата, искаме да играем баскетбола на Апоел

Едно от новите попълнения на Апоел Тел Авив Зак ЛиДей сподели пред Sportal.bg очакванията си за старта на сезона в Евролигата и първия мач на тима за сезона в турнира - срещу Байерн Мюнхен. Двубоят е утре, от 19:00 часа, в "Арена София.
- Сезонът в Евролигата започва утре. Какво е чувството да бъдеш тук в България?
- Вълнувам се, хубаво е, че предсезонът приключи, хубаво е, че вече идват истинските мачове, точно това искаме. Готови сме за началото на сезона.
Звездите на Апоел тренират в завидно настроение преди старта на Евролигата
- Очакванията ти за целия сезон в Евролигата?
- Чака ни маратон, но искаме да зададем верния тон и да правим това, което можем, да играем баскетбол, какъвто подхожда на Апоел.
Евролигата се завръща в София с Байерн Мюнхен и Реал Мадрид!
- Какъв противник е първият отбор, срещу който се изправяте - Байерн Мюнхен?
- Те могат да бъдат много опасни в офанзивен план. През всичките тези години те играят бързо, поддържат високо темпо и искаме да излезем на терена и да изпълним това, върху което сме работили, това, което сме проучвали. Искаме да играем баскетбола на Апоел.
- Какво искаш да кажеш на българските фенове тук?
- Подкрепете ни, ние сме тук. Благодаря ви, че ни приехте, ще играем баскетбола на Апоел, надяваме се да дойдете и да се насладите на мачовете.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Sportal.bg