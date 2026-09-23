Звездите на Апоел тренират в завидно настроение преди старта на Евролигата

Отборът на Апоел Тел Авив демонстрира страхотно настроение по време ба тренировката си преди сблъсъка с Байерн Мюнхен от първия кръг на Евролигата, видя екипът на Sportal.bg. Срещата е утре (24 септември) от 19:00 часа в столичната зала “Арена София”.

Евролигата се завръща в София с Байерн Мюнхен и Реал Мадрид!

В състава на израелския гранд, който ще играе у нас домакинските си мачове от “турнира на богатите” се завърна центърът Бруно Кабокло, който през изминалия сезон започна предсезонна подготовка с Апоел, получи контузия, а след възстановяването си подписа с Дубай.

В отбора воден от Димитрис Итудис се появиха и няколко нови имена - Амир Кофи, Юджийн Джерман, Зак ЛиДей, Томаш Саторански, Джейкъб Топин. Тимът се раздели с Колин Малкълм, Джонатан Мотли, Крис Джоунс, Ям Мадар, а поради тежка контузия извън състава е Тайлър Енис.

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Снимки: Sportal.bg