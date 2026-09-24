Георги Калчев: Българската борба изживя най-лошата си година и много спешно трябва да излезе от това състояние

Проблемите в най-успешния индивидуален спор на България са всекидневние в последните години. Предстои извънредно Общо събрание на федерацията, на което целта е силите да се обединят и отново да сме на върха.

„Българската борба изживя най-лошата си година и много спешно трябва да излезе от това състояние – каза Георги Калчев, председател на Спортни клубове ЦСКА, член на УС на федерацията и бивш европейски шампион. – За срам на цялата борческа и спортна общност и ние се наредихме сред скандалните федерации! БФБ, която е от най- старите и най уважаваните у нас и по света, допусна да се нареди до другите български скандални и самоунищожили се федерации!

Ето какво още казва Калчев по темата:

"Поставянето на личните интереси и собственото его на някои хора пред интересите на българската борба доведоха до сриване авторитета на БФБ. Липсата на плурализъм и чуваемост в едно твърдо ядро в управата не даде възможност свободно да се обсъждат всички предложения и съвети, относно слагане край на братоубийствената война и нормална работа на федерацията и националните отбори. По тази причина и доста хора от управата напуснаха. Излизането от рамките на чисто спортните и управленски задължения на федерацията и навлизането в разни казуси с политически нюанси, само влоши хода на нещата. Стигнахме до там да занимаваме със себе си и Европейската прокуратура. В същото време много от малките клубове останаха изолирани като самотни, тъжни наблюдатели в медиите на тази трагедия, в която освен всичко друго те трябваше да взeмат и страна! А знаем, че треньорите в малките клубове правят всичко сами. И точно те имат най-голяма нужда от подкрепа. Пред БФБ сега вече предстои огромна и правилна работа, за да възстанови ден по-скоро доверието на обществеността към нас, както и да възстанови загубените позиции на международната сцена. Срамно е след вицепрезидент на Световната ни централа UWW (преди това FILA) и президент на Европейската UWW централа днес да нямаме никакви представители и лоби и в двете най-важни международни организации. В UWW има куп комисии, където ние нямаме никакви представители. В съдийството също сме имали доминиращо присъствие – с по 3-4 съдии на олимпийски игри. А днес сме без всякаква подкрепа и съдийско лоби! Предстоящите избори бяха наложителни. Има време за поява и на други кандидати освен тези, но на мен ми допадна първото изказване на Тодор Ангелов, който е за пресичане на настоящата безмислена война и за търсене обединение на всички в името на борбата. В негово лице виждам кандидат с огромен опит не само в борбата, но и доказала се личност в бизнеса. Такава комбинация е отлична и смятам, че той е човекът, който може да бъде спасението. Много е важно да си подбере екип, защото сам войвода, не е войвода. И във вътрешен, и в международен план борбата ни изживява огромна криза. Не е нормално да спираме от участие олимпийски, световни и европейски шампиони, предизвиквайки иронични усмивки в конкуренцията. Прав е, че не може да слагаме знак „Стоп“ и пред децата на наш олимпийски шампион - легенда заради вътрешни политически разногласия! Недопустимо е да не можем да намерим никакви решения. Аз предлагах разумни опции, но бяха отхвърлени от мнозинството в управителния съвет. Всичко, което се случи впоследствие, се оказа пагубно за резултатите, доверието и имиджа на българската борба. Сега трябва да ги възстановим и смятам, че ще имаме този шанс с Тодор Ангелов начело на любимия ни спорт.”

УС на БФ Борба излезе с позиция след кандидатурата на Тодор Ангелов

В борбата избраха обединител

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