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Рами Киуан: Научих, че днес може да си на върха, но за утре не се знае

  • 24 сеп 2026 | 20:06
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Рами Киуан: Научих, че днес може да си на върха, но за утре не се знае

Боксьорът Рами Киуан говори пред медиите след отпадането му на 1/2-финал на Европейското първенство по бокс за мъже и жени в София. По-рано днес сребърният медалист от миналогодишното световно първенство допусна поражение от руснака Исмаил Муцолгов и остана с бронза в категорията до 75 килограма. Ето как коментира двубоя българинът:

“Тръгнах малко по-мудно и това много ни затрудни в срещата. Трябваше да обръщам. Въпреки това, смятам, че във втория рунд показах достатъчно, за да наклоня в моя полза. За съжаление, съдиите не го видяха. Каквото и да бях направил третия рунд, почти сигурно беше, че ще загубя”

12 Европейско Първенство / Рами Киуан - Исмаил Муцолгов

“Успях да науча, че днес си на върха, а утре не се знае. Трябва да сме скромни, да сме готови да претърпим някоя загуба. Не станах европейски шампион за втори път, но това не означава, че някога няма да го постигна”

Жоел Арате пред Sportal.bg: Да кажа на Русия, че пак ще се срещне с Рами Киуан
Жоел Арате пред Sportal.bg: Да кажа на Русия, че пак ще се срещне с Рами Киуан

Вижте цялото интервю с Киуан тук:

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