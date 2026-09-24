Руснак победи Киуан в София и го остави с бронз

Исмаил Муцолгов победи Рами Киуан с неединодушно съдийско решение в 1/2-финален двубой в категория до 75 килограма на Европейското първенство по бокс за мъже и жени в София.

Муцолгов започна битката по-агресивно. Руснакът зае центъра на ринга и атакуваше с десен прав в тялото и главата на Киуан. Муцолгов успешно скъсяваше дистанцията с крошета и си заслужи единодушие в съдийските карти в края на този рунд.

Пресата на руснака продължи и във втората част, но играта започна да се накъсва с все по-чести клинчове. В средата на рунда Муцолгов получи официално предупреждение и тогава българинът влезе в подем и завърши втората част по-силно с точни контриращи удари с лявата ръка.

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В началото на решаващия трети рунд Киуан допусна няколко удара в брадичката. Руснакът “открадна” и този рунд и остави Киуан с бронзов медал от тазгодишния шампионат на Европа.

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