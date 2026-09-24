Радо Росенов след успеха на 1/2-финал: Битка в кубински стил, така ги обичам

Радослав Росенов застана пред камерата на Sportal.bg минути след успеха му над Еварт Ернандес на полуфинал от категория до 60 килограма на Европейското първенство по бокс в София.

Боксьорът от Русе сподели, че е изпитал удовлетворение не само от победата над натурализирания кубинец, но и от начина, по който се е провел двубоят.

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"Много хубава среща направихме. Той е кубинец, който се боксира за Испания. Не забравяйте, че и нашият треньор е кубинец. Така го изиграхме този мач - в кубински стил. Това беше добре за мен, хареса ми. Бях готов, не се поддадох на неговата игра, а той се поддаде на моята", споделя 22-годишният талант.

Родният боксьор получи две нови аркади над двете си очи по време на двубоя, но заяви, че за него това е нещо нормално, което се случва във всяко състезание. Нещо повече, аркадите даже го мотивират да е по-концентриран и фокусиран на ринга. Вижте цялото интервю с Росенов тук:

На финала утре съперник на българина ще бъде Айдер Абдураимов от Украйна, който се наложи също с 4:1 съдийски гласа над Ален Рустемовски от Република Северна Македония.

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