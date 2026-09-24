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  3. Васил Терзиев: Европейското по бокс помага за туристическата реклама на София

Васил Терзиев: Европейското по бокс помага за туристическата реклама на София

  • 24 сеп 2026 | 19:17
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Кметът на София, Васил Терзиев, бе специален гост на полуфиналите на Европейското по бокс за мъже и жени, което се провежда в столицата ни от 17-ти до 25-ти септември в "Асикс Арена".

Той говори пред журналисти и изрази своята радост от това, че София е домакин на спортен форум от такъв калибър. Ето какво още сподели той:

“Задължително е общините да бъдат силен партньор в организацията на подобни форуми. Няма как федерациите сами да се справят, за да се направи едно нещо на европейско и на световно ниво. Нужно е да работим заедно, за да покажем най-доброто, на което сме способни като организатори. Искам да се знае, че винаги и София и другите градове в България биха били едни добри домакини на подобни форуми”

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“Много съм щастлив и колко добре се проведе европейското по волейбол. Рекордна посещаемост, невероятна атмосфера, надявам се, това все повече да се вижда от света. Всяка година заделяме все повече средства за спорта. Това е част от нашата дългосрочна политика. Без образование, спорт и култура, много трудно ще изградим едно здраво общество”

Вижте цялото интервю с Терзиев тук:

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