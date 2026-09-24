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Жоел Арате пред Sportal.bg: Да кажа на Русия, че пак ще се срещне с Рами Киуан

  • 24 сеп 2026 | 19:45
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Треньорът на мъжкия национален отбор по бокс Жоел Арате коментира пред Sportal.bg загубата на Рами Киуан с неединодушно съдийско решение от руснака Исмаил Муцолгов.

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Арате отново обсъди съдийското решение и се оплака от цялостното представяне на официалните лица на край ринга, които решават изхода от битките. Той се и закани на руснаците, че скоро на следващ голям турнир отново ще се срещнат с Рами Киуан и този път резултатът ще е различен.

"Ние преди мача имахме специален план. Ние победихме вчера Русия и им знаехме тактиката - по-агресивно подхождат. Казахме на Рами той да бъде първи в атака, но в битката така се получи, че той беше изчакващият. И съдията реши да присъди победата на Русия.

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Мога да кажа на Русия, че Радо Росенов ще стане шампион в България, а Рами на световно или на олимпиада ще се срещне още веднъж с Русия.

От първи ден на турнира се вижда много неправилно съдийство, не само срещу България. Вижда се и публиката кога протестира. С приближаването на финалите знаем, че тази ситуация се случва постоянно. Трябва по-внимателно да се подбират кои съдии участват.

По план Рами трябва на всички големи състезания да взима медали. Сега ще се насочи към олимпийската си категория и нашата цел е да си завоюва олимпийската квота догодина", каза Арате пред Sportal.bg.

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