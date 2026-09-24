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  3. Владимир Кличко: Европейско първенство в София е невероятно

Владимир Кличко: Европейско първенство в София е невероятно

  • 24 сеп 2026 | 19:01
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Владимир Кличко: Европейско първенство в София е невероятно

„Това европейско първенство е невероятно. Не съм си и представял, че ще видя подобно нещо“. Така легендата на олимпийския и световен бокс Владимир Кличко описа впечатленията си от шампионата на Стария континент, който се провежда в „Асикс Арена“. Той пристигна специално за финалите на турнира в София, като стана свидетел на демонстративни срещи на децата със синдром на Даун.

„Когато дойдох преди три месеца, всичко бе в зародиш, тепърва имаше да се извършат много организационни дейности покрай това първенство. Но сега, когато отново съм тук, наистина съм впечатлен. Изглежда по-добре, отколкото си представях, че ще бъде. И да видя тези невероятни деца, със синдром на Даун, кой би си помислил, че това е възможно. Те наистина показват красотата на бокса, че това е спорт, който е достъпен за всички. Виждам искрата в очите им, това е страхотно. Ето, че боксът може да направи това за тези деца. Което означава, че може да го направи за всички и вие, тук в България, показахте на света, че е възможно“, сподели Кличко.

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