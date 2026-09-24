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  3. Радо Росенов пусна кръв, но се пребори за финал в София

Радо Росенов пусна кръв, но се пребори за финал в София

  • 24 сеп 2026 | 15:07
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Радо Росенов пусна кръв, но се пребори за финал в София

Радослав Росенов се класира за финал в категория до 60 килограма на Европейското първенство по бокс за мъже и жени. Българинът надделя с неединодушно съдийско решение над Еварт Андрес Марин Ернандес в полуфинален двубой в "Асикс Арена" по-рано днес.

В първата минута боксьорите разичтаха предимно на финтове и се проучваха. Росенов се боксираше предимно с предната си дясна ръка. Ернендес взе лек превес в средата на рунда с комбинации от три и повече удара, но Росенов завърши по-добре и четирима от страничните арбитри гласуваха този рунд в негова полза.

Дебненето продължи и във втората част, а контриращите удари на българина бяха все по-точни и той заслужено си спечели и тази част в негова полза. 

Испанецът се втурна в атака в последната част на битката, но не успя да пласира силни удари, които да пратят Росенов в нокдаун и да обърнат решението в негова полза. Двете аркади над очите на русенеца отново се отвориха, но това не го спря да се движи свободно из ринга и да запази преднината си.

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