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  3. ФИФА взе Гидженов за Световното първенство за юноши до 17 години

ФИФА взе Гидженов за Световното първенство за юноши до 17 години

  • 23 сеп 2026 | 15:12
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ФИФА взе Гидженов за Световното първенство за юноши до 17 години

Българският съдия Радослав Гидженов беше избран от ФИФА да ръководи мачове на Световното първенство за юноши до 17 години, което ще се проведе в Катар през месец ноември. Гидженов няма да бъде сам, а от България с него ще пътуват и двама странични рефери – Петър Митрев и Тодор Вуков. Тримата българи са част от 27 съдийски бригади от всички континенти, които са одобрени от Съдийската комисия на ФИФА и от нейния председател Роберто Розети.

Световното първенство за юноши до 17 години се провежда по същата формула като това за мъже - 48 отбора се разпределят в 12 групи по четири състава и освен първите два от всеки поток, към елиминациите продължават още осем състава от 12-те трети. Времевият график е идентичен като този с мъжкия Мондиал, а началото е на 19-и ноември с мача Египет - Гърция.

Радослав Гидженов получи ново признание от УЕФА
Радослав Гидженов получи ново признание от УЕФА

Българската съдийска бригада е една от седемте от зона Европа, като останалите са Хърватия, Азербайджан, Испания, Сърбия, Полша и Франция. Най-известното име е това на французина Уили Делажо, който през това лято беше в списъка на ВАР-съдиите на Световното първенство за мъже в САЩ, Мексико и Канада.

За Радослав Гидженов пък Световното за юноши е най-високата сцена, на която до момента е ръководил мачове. Той има финал на Европейско първенство за юноши до 17 години между Италия и Португалия през 2024-а година в Кипър. Тогава от УЕФА му поставиха много висока оценка и днес назначението за финалите на Мондиал 2026 за юноши до 17 години потвърждават това.

Радослав Гидженов е съдия №1 на България за 2025 г.
Радослав Гидженов е съдия №1 на България за 2025 г.

През изминалата 2025-а година младият пловдивчанин беше избран и за съдия на годината у нас, а също така промотиран в Европа от категория 2 в категория 1 на арбитрите.

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