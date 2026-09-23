Рами Киуан показа класа и си гарантира медал от Европейското в София

Рами Киуан продължи по пътя си към втора европейска титла. Националът ни в категория до 75 килограма надигра с единодушно съдийско решение над Матеуш Урбан в 1/4-финален двубой от Европейското първенство за мъже и женина ринга в "Асикс Арена" в София.

В типичния си стил Киуан контролираше събитията между въжетата с бързо движение с крака и контриращи крошета и прави удари със сайд-степове.

Във втория рунд Урбан получи предупреждение за навеждане и игра с глава и това доведе до резултати 20-17 в съдийските карти.

Със спокойствие и лекота сребърният медалист от световно първенство от миналата година изигра и последните три минути, използвайки точни удари и клинч и не допусна обрат.

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