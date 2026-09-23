MAX FIGHT се завръща с галавечер през ноември

Професионалната бойна верига MAX FIGHT обяви, че издание номер 67 на организацията ще се проведе на 28-и ноември в Бургас.

Българската верига обяви още в социалните си мрежи, че изцяло международен муай тай сблъсък ще бъде част от бойната карта на събитието.

Турският боец, който превърна MAX FIGHT 66 в кървава война с Мартин Петков, се завръща в зала „Младост“ в Бургас за сблъсък срещу добре познатия на българската публика спортист Денис Цапу.

Двамата ще се изправят един срещу друг по правилата на Муай-Тай MAX 1 (Муай-Тай с MMA ръкавици) в категория супер-полусредна.

Пойраз е многократен шампион на Турция с професионална статистика 31-7 и 7 победи с нокаут - закален в тежки битки с някои от най-големите Муай-Тай звезди в света, в една от най-големите Муай-Тай организации в света - RWS Тайланд. В последната си изява на MAX FIGHT той загуби мача, но показа мъжка игра докрай.

Българските бойни фенове много добре познават Денис Цапу, който през последните две години от кариерата си придоби и сериозна интернационална популярност. През 2022г. Цапу спечели Гран При турнира на MAX FIGHT, надвивайки в една вечер Александър Рибников и Мартин Копривленски, а през 2025г. на K-1 World MAX Tokyo се изправи срещу по-големия брат на Мартин - Стоян Копривленски, като двамата вдигнаха японската публика на крака със зрелищен двубой. Молдовецът стана и световен шампион на WAKO (кикбокс) за 2026 година, а в боя с Пойраз влиза с професионална статистика от 19 победи и 4 загуби, като 8 от победите му са с нокаут.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google