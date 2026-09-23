Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. MAX FIGHT се завръща с галавечер през ноември

MAX FIGHT се завръща с галавечер през ноември

  • 23 сеп 2026 | 21:50
  • 272
  • 0
MAX FIGHT се завръща с галавечер през ноември

Професионалната бойна верига MAX FIGHT обяви, че издание номер 67 на организацията ще се проведе на 28-и ноември в Бургас. 

Българската верига обяви още в социалните си мрежи, че изцяло международен муай тай сблъсък ще бъде част от бойната карта на събитието.

Турският боец, който превърна MAX FIGHT 66 в кървава война с Мартин Петков, се завръща в зала „Младост“ в Бургас за сблъсък срещу добре познатия на българската публика спортист Денис Цапу.

Двамата ще се изправят един срещу друг по правилата на Муай-Тай MAX 1 (Муай-Тай с MMA ръкавици) в категория супер-полусредна. 

Пойраз е многократен шампион на Турция с професионална статистика 31-7 и 7 победи с нокаут - закален в тежки битки с някои от най-големите Муай-Тай звезди в света, в една от най-големите Муай-Тай организации в света - RWS Тайланд. В последната си изява на MAX FIGHT той загуби мача, но показа мъжка игра докрай.

Българските бойни фенове много добре познават Денис Цапу, който през последните две години от кариерата си придоби и сериозна интернационална популярност. През 2022г. Цапу спечели Гран При турнира на MAX FIGHT, надвивайки в една вечер Александър Рибников и Мартин Копривленски, а през 2025г. на K-1 World MAX Tokyo се изправи срещу по-големия брат на Мартин - Стоян Копривленски, като двамата вдигнаха японската публика на крака със зрелищен двубой. Молдовецът стана и световен шампион на WAKO (кикбокс) за 2026 година, а в боя с Пойраз влиза с професионална статистика от 19 победи и 4 загуби, като 8 от победите му са с нокаут. 

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

Станимира Петрова: Оставам до Игрите в Ел Ей

Станимира Петрова: Оставам до Игрите в Ел Ей

  • 23 сеп 2026 | 19:13
  • 987
  • 0
Станимира Петрова остана на крачка от медалите в София

Станимира Петрова остана на крачка от медалите в София

  • 23 сеп 2026 | 18:30
  • 934
  • 1
Отворена аркада лиши Уилиам Чолов от шанс за медал

Отворена аркада лиши Уилиам Чолов от шанс за медал

  • 23 сеп 2026 | 16:51
  • 1316
  • 0
Медалистът Радо Росенов: Страхотна битка, съперникът ми влизаше с глава и лакти

Медалистът Радо Росенов: Страхотна битка, съперникът ми влизаше с глава и лакти

  • 23 сеп 2026 | 16:45
  • 5496
  • 4
Спортистите със синдром на Даун се качват на ринга в "Асикс Арена"

Спортистите със синдром на Даун се качват на ринга в "Асикс Арена"

  • 23 сеп 2026 | 16:29
  • 614
  • 0
Феновете ще изберат фаворитите в Grappling Grand Prix 88

Феновете ще изберат фаворитите в Grappling Grand Prix 88

  • 23 сеп 2026 | 16:19
  • 850
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА започва защитата на Купата в Смолян или Несебър, Левски може да гостува в Ловеч

ЦСКА започва защитата на Купата в Смолян или Несебър, Левски може да гостува в Ловеч

  • 23 сеп 2026 | 18:40
  • 32945
  • 83
По-скъп и модерен трофей, но с почит към миналото за новия носител на Sesame Купа на България

По-скъп и модерен трофей, но с почит към миналото за новия носител на Sesame Купа на България

  • 23 сеп 2026 | 18:11
  • 12754
  • 14
Важни 6 месеца за ЦСКА, “червените” изпълняват условие на УЕФА или изхвърчат служебно от Европа

Важни 6 месеца за ЦСКА, “червените” изпълняват условие на УЕФА или изхвърчат служебно от Европа

  • 23 сеп 2026 | 13:05
  • 52118
  • 145
Официално: Игор Йовичевич се завърна начело на Лудогорец

Официално: Игор Йовичевич се завърна начело на Лудогорец

  • 23 сеп 2026 | 13:20
  • 23885
  • 44
Българският диамант на Милан Валери Владимиров пред Sportal.bg: Готов съм за своя момент в Серия "А"

Българският диамант на Милан Валери Владимиров пред Sportal.bg: Готов съм за своя момент в Серия "А"

  • 23 сеп 2026 | 16:20
  • 8599
  • 19
Виктория Ангелова в "Гостът на Sportal.bg": Още на първия ден в атлетиката се разплаках

Виктория Ангелова в "Гостът на Sportal.bg": Още на първия ден в атлетиката се разплаках

  • 23 сеп 2026 | 09:55
  • 12970
  • 10