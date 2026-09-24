Карл-Антъни Таунс и Никс остават далеч от споразумение за нов договор

Разговорите между Карл-Антъни Таунс и ръководството на Ню Йорк Никс за нов договор са замразени и такъв почти сигурно няма да бъде подписан в скоро време, съобщиха медиите в САЩ.

Таунс води преговори практически цяло лято с тима, като желанието на центъра е да продължи да бъде част от шампиона в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада, но за момента двете страни продължават да нямат единомислие по дискутираната сделка.

30-годишният Таунс има право да подпише нов четиригодишен договор, влизащ в сила от следващото лято, като неговата стойност може да достигне до 273 милиона долара. През предстоящата кампания 2026/27 баскетболистът ще получи 57 милиона долара, а за сезон 2027/28 той има опцията сам да удължи договора си с една година срещу 61 милиона долара. По тази причина двете страни все още не бързат с преговорите.

През изминалия сезон Таунс бе един от играчите с основна заслуга за това Ню Йорк да спечели първата си титла в НБА от 53 години. Той записа по 20,1 точки и 11,9 борби в 75 мача през редовния сезон.

Собственикът на Никс Джеймс Долан обаче вече предупреди играчите, че няма да прехвърля тавана на заплатите и да увеличава допълнително разходите си, така че те ще трябва да се съобразят с това, ако искат да останат в тима. Кандидат за нов договор, освен Таунс, е още Джош Харт. От следващото лято Джейлън Брънсън и О Джи Анъноби също ще имат възможност да подпишат нови договори.

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