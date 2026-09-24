"Варна играе" отново събира деца и семейства в Морската градина

На 26 септември от 10:30 до 15:00 часа в пространството до сцена „Раковина“ в Морската градина ще се проведе 11-ото поредно издание на спортния празник „Варна играе“. Инициативата е посветена на активния начин на живот, спорта и пълноценното свободно време на децата, младежите и техните семейства. Организатори са Сдружение с нестопанска цел „Асоциация Био Мрежа“ и Младежки спортен клуб - Варна, с финансовата подкрепа на Дирекция „Спорт“ към Община Варна.

Инициативата традиционно се провежда в рамките на Европейската седмица на спорта, с която „Варна играе“ е своеобразен връстник и споделя основната цел – да насърчава движението, активността и спорта като естествена част от ежедневието.

Нов акцент в тазгодишното издание е Панорамата на спортните клубове, която ще даде възможност на децата и техните родители да се запознаят отблизо с различни спортове и клубове във Варна. Посетителите ще могат да наблюдават демонстрации, да се включат в различни активности и да получат информация за възможностите за тренировки, развитие и участие в спортния живот на града.

И тази година специално място в програмата ще има полето с ретро игри, което традиционно привлича малки и големи. Участниците ще могат да се включат в игри с фунийки, лагерни колички, топки и въжета, семеен волейбол, налъми, дървени пушки и други позабравени, но любими забавления. Предвидени са също съревнования, занимателни игри, томбола и подаръци за участниците. Водещ на спортния празник ще бъде актрисата, аниматор и театрален педагог Биляна Стоева.

Организаторите напомнят, че за безопасността на децата не се допуска участие на деца без придружител. Препоръчителната възраст за участие е над 3 години. Участието е безплатно за всички.

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