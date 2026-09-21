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Радостин Керязов е новият председател на Фондация “Енчо Керязов“

  • 21 сеп 2026 | 18:34
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Радостин Керязов е новият председател на Фондация “Енчо Керязов“

Радостин Керязов е новият председател на Фондация „Енчо Керязов“, която за 15-а поредна година ще отличи най-талантливите деца на България в галаспектакъла „Нощ на звездите“. Шоуто ще се проведе на 5 декември от 19:00 часа в зала „Арена София“. В трите традиционни категории – „Спорт“, „Изкуство“ и „Образование“, ще бъдат отличени най-успешните и талантливи млади българи. На сцената ще бъдат наградени по трима финалисти във всяка категория.

Радостин Керязов е част от „Нощ на звездите“ още от самото начало и през всичките 14 издания досега е помагал зад кулисите - на артистите, екипа и участниците.

“Отговорността е голяма, тя винаги е била. През цялото време съм бил с фондацията. Всичките 14 години съм участвал по някакъв начин - помагал съм на артистите, на хората, на екипа. Ако трябва да нося вода или реквизит – винаги съм бил там. Сега обаче ти трябва да ръководиш парада“, казва Радостин Керязов, който е син на министъра на младежта и спорта Енчо Керязов.

Той признава, че новата му роля носи и известно притеснение, но разчита на хората, които стоят зад фондацията.

“Притеснявам се малко, няма да ви лъжа, защото отговорността наистина е голяма. Но имам достатъчно хора зад мен и екипа на фондацията. Доверието на баща ми и помощта от екипа, който е бил с нас вече повече от 10 години, са много важни. Смятам, че всички заедно можем да се справим. Това не е само отговорност за мен“, добави Керязов пред БНР.

Десет са полуфиналистите в категория „Спорт“. Сред тях са волейболистките Калина Венева, Дарина Нанева и Една Тодорова, тенисистката Валерия Гърневска, лекоатлетите Васил Антонов и Християн Касабов, таекуондистите Владислав Кръстев, Ерика Карабелева и Станислав Митков, състезателката по самбо Емилия Апостолова, гимнастичката Магдалена Вълкова и пилотът Никола Цолов.

“Категориите остават същите, както досега - образование, спорт и изкуство. Кандидатурите са изключително много. Те се подават много рано през годината и оттогава до момента да бъдат избрани 10-те най-добри е много труден избор. Не само в спорта, но и в трите категории кандидатурите са много. Имаме много талантливи деца“, разказва председателят на фондацията.

За 15-ото издание организаторите подготвят и промени в спектакъла. Сцената ще бъде с нова структура, а местата за публиката са увеличени. Сред специалните гости отново ще бъде Дейвид Ларибре - познат на публиката като „клоунът на клоуните“.

“Нощ на звездите“ традиционно събира на едно място световни имена от цирковото и сценичното изкуство, които идват в България заради талантливите български деца.

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