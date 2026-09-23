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Весела Лечева разговаря с президента на Олимпийския съвет на Азия

  • 23 сеп 2026 | 10:55
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Весела Лечева разговаря с президента на Олимпийския съвет на Азия

Председателят на БОК Весела Лечева разговаря с президента на Олимпийския съвет на Азия шейх Джоаан бин Хамад Ал Тани по време на XX Азиатски игри в Нагоя, Япония, съобщиха от БОК. Двамата изгледаха заедно състезанието по трап и скийт. Шейх Джоаан бин Хамад Ал Тани е също така президент на Катарския олимпийски комитет, както и вицепрезидент на Асоциацията на националните олимпийски комитети (АНОК). Той е по-малък брат на емира на Катар - шейх Тамим бин Хамад Ал Тани.

Тази година Катар е домакин на Световното първенство по спортна стрелба, което ще е и първа олимпийска квалификация за Лос Анджелис 2028. Двамата се разбраха да се видят отново в Доха. Лечева разказа, че много български специалисти са обучавали катарски спортисти, сред които и нейният баща Николай Лечев. Катарската делегация разполага и в момента с български специалист - физиотерапевт.  Лечева разговаря и с Нита Амбани, която е единствената индийка, която е член на МОК. Тя е основателка и председателка на фондация Reliance Foundation, както и собственичка на крикет отбора Mumbai Indians".

В Нагоя Лечева проведе среща с президентите на федерациите по спортна стрелба на Япония, Корея, Китай, Казахстан. Програмата й продължава с посещения на останалите състезания от програмата на Игрите.

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